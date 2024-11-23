اليوم السابع
Ads
السبت، 23 نوفمبر 2024 06:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حبس سائق 4 أيام بتهمة الاستيلاء على أموال شركة فى المعادى

السبت، 23 نوفمبر 2024 05:00 م
حبس سائق 4 أيام بتهمة الاستيلاء على أموال شركة فى المعادى سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة المعادى، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالى من فئة العملات الأجنبية والمحلية من الشركة التى يعمل بها.

 

ونجحت الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لإستيلائه على مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة كائنة بدائرة القسم) وقرر بتضرره من (سائق خاص لديه- مقيم بدائرة القسم) لتسليمه مبلغ مالى عملات "محلية، أجنبية" لإيداعهم بحساب المُبلغ بأحد البنوك - إلا أن المشكو فى حقه قام بالاستيلاء على المبلغ لنفسه وغلق هاتفه المحمول.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







سرقة

عقوبة السرقة

المعادى

حوادث المعادى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة