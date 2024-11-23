حبس سائق 4 أيام بتهمة الاستيلاء على أموال شركة فى المعادى

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المعادى، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالى من فئة العملات الأجنبية والمحلية من الشركة التى يعمل بها.

ونجحت الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لإستيلائه على مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة كائنة بدائرة القسم) وقرر بتضرره من (سائق خاص لديه- مقيم بدائرة القسم) لتسليمه مبلغ مالى عملات "محلية، أجنبية" لإيداعهم بحساب المُبلغ بأحد البنوك - إلا أن المشكو فى حقه قام بالاستيلاء على المبلغ لنفسه وغلق هاتفه المحمول.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.