تشغيل قطار مكيف فرنساوى مطور بين القاهرة نجع حمادى والعكس بداية من الغد

كتب سيد الخلفاوى

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطار بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة ومحطة نجع حمادى وبالعكس بمحافظة قنا، اعتبارا من غدا الأحد.

حيث تقرر قيام القطار رقم 992 فى رحلة الذهاب من محطة القاهرة الساعة 15.00 الثالثة عصرا ويصل محطة نجع حمادى الساعة 23.15 الحادية عشر وربع مساءا ويتكون القطار من عدد 10عربات درجة اولى وثانية مكيفة فرنساوى مطور .

واعتبارا من يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر تقرر تشغيل القطار رقم 993 فى رحلة العودة من محطة نجع حمادى إلى القاهرة حيث يقوم منها الساعة 2.05 الثانية وخمس دقائق ليلا ويصل محطة القاهرة الساعة الساعة 10.20 العاشر وثلث صباحا .