اليوم السابع
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ترامب يعلن اختياره بروك رولينز لتولى منصب وزيرة الزراعة

السبت، 23 نوفمبر 2024 11:21 م
ترامب يعلن اختياره بروك رولينز لتولى منصب وزيرة الزراعة ترامب
محمد جمال

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أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، اليوم اختياره بروك رولينز لتولى منصب وزيرة الزراعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية أمس الجمعة ، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يعتزم عرض "حقيبة وزارة الزراعة" على عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابقة "كيلى لوفلر".
 
وأوضحت الشبكة - نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر، لم تكشف عن هويتهما - أن ترامب سيلتقي بالسيدة لوفلر خلال ساعات، مشيرة إلى أن لوفلر، التي مثلت ولاية جورجيا لفترة وجيزة في مجلس الشيوخ، "جمعت أموالًا لترامب خلال حملة 2024 وجمعت أيضا عدة ملايين من الدولارات لحملته خلال الصيف، عندما استضافت حفلة مشاهدة مناظرة مع رئيس الحزب الجمهوري مايكل واتلي"، كما ستترأس لوفلر حفل تنصيب ترامب.
 
وحسب الشبكة الأمريكية، من المرجح أن تكون حقيبة وزرة الزراعة مهمة، خاصة أن الوزير المختار من جانب ترامب لإدارة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وهو روبرت ف. كينيدي جونيور، وعد بتأكيد نفوذه على ملف الزراعة.






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