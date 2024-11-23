اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 60 كيلو حشيش قبل ترويجها بالمنوفية 15 يوما

السبت، 23 نوفمبر 2024 02:25 م
تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 60 كيلو حشيش قبل ترويجها بالمنوفية 15 يوما محكمة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت قاضى المعارضات بمحكمة  قويسنا بمحافظة المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزتة 60 كيلو لمخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 60 كيلو لمخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نبيل مسلم مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن رئيس مباحث مركز شرطة قويسنا، من ضبط عاطل وبحوزته 60 كيلو لمخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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