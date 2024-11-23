تجديد حبس المتهم بقتل طالب فى البساتين بسبب خلافات بينهما

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس بائع 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل طالب بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على بائع وراء قتل طالب بسبب خلافات بينهم البساتين وتم نقله الى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى البساتين و نقل الى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

ويجرى رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.