انتشال جثمان شاب سقط فى حفرة بعمق 30 متر خلال التنقيب عن الآثار بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بالتعاون مع إحدى الشركات للنقل الثقيل بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، فى انتشال جثمان شاب يدعى فارس سلطان سقط فى حفرة بعمق 30 متر فى جبل مدينة أرمنت غرب المحافظة، وذلك خلال البحث والتنقيب عن الآثار برفقة آخرين وظل جثمانه فى الحفرة أكثر من 10 أيام حتى تم انتشاله اليوم.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بإختفاء جثمان شاب يدعى "فارس سلطان" يبلغ من العمر 24 سنة، عقب وفاته داخل حفرة على عمق 30 متراً أثناء التنقيب عن الآثار، بناحية جبل المحاميد بحرى بمركز ومدينة أرمنت بالبر الغربى لمحافظة الأقصر، وتم على الفور التحرك والتعاون بين رجال الحماية المدنية وإحدى الشركات المتخصصة فى النقل الثقيل وتم إنتشال جثمانه بعد مرور 13 يوماً من البحث فى المنطقة الجبلية عن جثمانه، وتم نقله لمشرحة مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وفحصها من رجال الطب الشرعى لحين التصريح لذويه بالدفن.



وفى نفس السياق أصدرت وزارة الداخلية بيان صحفى منذ أيام فى هذا الشأن، أكدت فيه على إن مصدر أمنى أوضح أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والذى يتضمن استغاثة أحد المواطنين لاستخراج جثمان نجله "المتوفى" الذى لقى مصرعه إثر إنهيار حفرة عليه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر ترجع حقيقته إلى أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من "مزارع" بإنهيار حفرة وبداخلها أحد الأشخاص أثناء عمله بمنزله الكائن بذات الدائرة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ وتم ضبط 6 عناصر إجرامية "من بينهم المُبلغ". لقيامهم بأعمال حفر بمنزل المُبلغ بقصد التنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة فى منطقة جبلية بمدينة أرمنت.

وأشارت وزارة الداخلية فى بيانها، إلى أنه تبين مصرع أحدهم داخل حفرة دائرية بقطر 2 متر، وعمق حوالى 30 مترا، نتيجة إنهيار التربة عليه وقد قامت قوات الحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاولة أستخراج جثمان المذكور رغم صعوبة التربة الرملية وعمق الحفرة بالمنزل محل الواقعة، كما وافقت النيابة العامة على طلب والد المتوفى بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى أعمال الحفر على نفقته الخاصة تحت إشراف قوات الحماية المدنية، وأكدت الداخلية فى بيانها أن تناول الواقعة بذات الأسلوب يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق لتضليل الرأى العام فى محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.



الحماية المدنية بالأقصر تنجح في إنتشال جثمان توفى في حفرة بعمق 30 متر



انتشال جثمان توفى في حفرة بعمق 30 متر خلال التنقيب عن الآثار



جانب من العمل فى البحث عن جثمان الشاب بحفرة بعمق 30 متر



رحلة البحث عن جثمان الشاب بالحفرة فى أرمنت