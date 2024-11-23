اليوم السابع
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اليوم الحكم على سائق دهس 7 لاعبين بالشيخ زايد

السبت، 23 نوفمبر 2024 03:00 ص
اليوم الحكم على سائق دهس 7 لاعبين بالشيخ زايد محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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تصدر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، حكمها على سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادى 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوى.

كانت نيابة أول وثان الشيخ زايد، حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بعد اعترافه بارتكابه الجريمة، وأنه دهس اللاعبين وهرب خشية القبض عليه وخوفًا على نفسه من المساءلة القانونية.

وكشفت التحقيقات، أن الحادث وقع على الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، أثناء تمرين 7 من لاعبي فريق الدراجات على الطريق الصحراوي، وتبين أن الطريق المذكور لا توجد به كاميرات مراقبة، كما تبين أن الحادث لا يوجد له شهود عيان حيث وقع في ساعة مبكرة، علاوة على عدم رؤية اللاعبين للسيارة التي دهستهم فقد أطاحت بهم من الخلف وفرت مسرعة.







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