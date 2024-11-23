اليوم السابع
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المنتدى الاقتصادى العالمى يؤكد أهمية تسليط الضوء على تجربة مصر الناجحة فى الإصلاح

السبت، 23 نوفمبر 2024 12:38 م
المنتدى الاقتصادى العالمى يؤكد أهمية تسليط الضوء على تجربة مصر الناجحة فى الإصلاح الرئيس السيسي خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "بورج برانديه" رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تناول خلال اللقاء الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال.







السيسي

الرئيس السيسي

المنتدي الاقتصادي العالمي

رئيس المنتدي الاقتصادي العالمي

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