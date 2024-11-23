المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالمخدرات فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإتجاره في الهيروين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16461 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1756 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "طارق ا ع"، 36 سنة، عامل، مقيم الكابلات قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، لأنه في يوم 9 / 6 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا (الهيروين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عند مرور النقيب إبراهيم محمد نبيل خضر، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أبصر المتهم والمعلوم لديه لكونه مراقب هارب في القضية رقم 24074 لسنة 2023 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وبضبطه وبتفتيشه عثر على 40 لفافة يحووا على جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.