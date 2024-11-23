اليوم السابع
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المرور تحرر 19 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

السبت، 23 نوفمبر 2024 11:24 ص
المرور تحرر 19 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة حملة مرورية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (34422) مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الجهود في ضبط 1332) مخالفة السير بدون تراخيص، و(22) دراجة نارية مخالفة، و(19933) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(1233) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة موقف عشوائى، و(5) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 







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