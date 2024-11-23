المركزى الصينى يجرى عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 88.28 مليار دولار أمريكى

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أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 635.1 مليار يوان (حوالي 88.28 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 بالمائة.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أنه وفقا للبنك المركزي، تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول.



وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.



في سياق آخر.. أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لسيارات الركاب ارتفاع مبيعات التجزئة لسيارات الركاب بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي، في شهر أكتوبر الماضي.



وأشارت البيانات الصادرة، إلى بيع إجمالي 2.26 مليون سيارة ركاب في الشهر الماضي مدفوعة بعطلة العيد الوطني التي امتدت لأسبوع، والسياسات المعنية بما فيها البرنامج الوطني لـ"استبدال السلع القديمة بأخرى جديدة".