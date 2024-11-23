اليوم السابع
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الداخلية تضبط 44 قضية سلاح ناري في حملات أمنية

السبت، 23 نوفمبر 2024 11:11 ص
الداخلية تضبط 44 قضية سلاح ناري في حملات أمنية قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (44) قضية سلاح نارى غير مرخص، ضُبط خلالهم (10 بنادق آلية – 34 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 11 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (6,875 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,350 كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (17 متهم "لـ 14 منهم معلومات جنائية".

ونجحت الجهود في ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو")، بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قطع سلاح نارى غير مرخص (بندقية آلية – بندقية خرطوش– 2 فرد محلى – خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة  ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500  كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى غير مرخص، عبارة عن  (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية").

 







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