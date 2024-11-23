اليوم السابع
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إسرائيل تشن غارات بـ"قنابل خارقة للتحصينات" على بيروت.. وشهداء ومصابين

السبت، 23 نوفمبر 2024 09:26 ص
إسرائيل تشن غارات بـ"قنابل خارقة للتحصينات" على بيروت.. وشهداء ومصابين قصف- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن إسرائيل استخدمت "قنابل خارقة للتحصينات" في قصف حي البسطة، وسط بيروت، مشيرة إلى أن "الغارة تسببت في حفرة عميقة".

وأضافت الوكالة أن القصف الإسرائيلي دمر أحد المباني بشكل كامل، ما أسفر عن ضحايا ومصابين، وأضرار جسيمة في الأبنية المجاورة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارات الإسرائيلية على حي البسطة الفوقا، وسط بيروت، أودت بحياة 4 أشخاص، وأسفرت عن إصابة 23 آخرين.

وأشار مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة، في بيان، إلى أن عمليات رفع الأنقاض "لا تزال مستمرة.







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