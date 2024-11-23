أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ20 سفينة في البحر الأسود منها 6 حاملات صواريخ

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أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم /السبت/، عن وجود 20 سفينة حربية روسية في البحر الأسود، منها 6 حاملات صواريخ "كاليبر" على متنها 23 صاروخا.



وأفادت القوات البحرية الأوكرانية - في بيان لها نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - بأنه لا توجد سفن حربية في بحر آزوف، مشيرة إلى أنه في البحر الأبيض المتوسط، توجد سفينتان حربيتان روسيتان، واحده من طراز حاملات صواريخ كاليبر وعلى متنها 16 صاروخا.



وبحسب "يوكرين فورم"، فإن التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي يتكون من 30 سفينة، 10 منها حاملات صواريخ.. فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.