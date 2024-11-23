اليوم السابع
Ads
السبت، 23 نوفمبر 2024 11:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أكسيوس نقلا عن المتحدثة باسم ترامب: الرئيس المقبل سيعمل كمفاوض لإعادة الرهائن

السبت، 23 نوفمبر 2024 09:47 م
أكسيوس نقلا عن المتحدثة باسم ترامب: الرئيس المقبل سيعمل كمفاوض لإعادة الرهائن ترامب
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال موقع أكسيوس نقلا عن المتحدثة باسم الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إن الرئيس المقبل سيعمل كمفاوض رئيسى للولايات المتحدة وسيعمل على إعادة الرهائن.

وأكد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن ترامب كان يعتقد أن معظم الرهائن الإسرائيليين في غزة ماتوا، مشيرا إلى أن ترامب الذى يريد إنهاء حرب غزة بسرعة سيكون له تأثير على نتنياهو أكبر من بايدن.

وأضاف الموقع أن رئيس إسرائيل طلب من بايدن حين زار واشنطن العمل مع ترامب بشأن الرهائن، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية أبلغت نتنياهو أن حماس لن تتنازل عن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب، لذلك يجب تخفيف مواقف إسرائيل إذا كانت مهتمة بصفقة.







ترامب

أمريكا

غزة

حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة