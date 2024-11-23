أكسيوس نقلا عن المتحدثة باسم ترامب: الرئيس المقبل سيعمل كمفاوض لإعادة الرهائن

محمد جمال

قال موقع أكسيوس نقلا عن المتحدثة باسم الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إن الرئيس المقبل سيعمل كمفاوض رئيسى للولايات المتحدة وسيعمل على إعادة الرهائن.

وأكد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن ترامب كان يعتقد أن معظم الرهائن الإسرائيليين في غزة ماتوا، مشيرا إلى أن ترامب الذى يريد إنهاء حرب غزة بسرعة سيكون له تأثير على نتنياهو أكبر من بايدن.

وأضاف الموقع أن رئيس إسرائيل طلب من بايدن حين زار واشنطن العمل مع ترامب بشأن الرهائن، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية أبلغت نتنياهو أن حماس لن تتنازل عن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب، لذلك يجب تخفيف مواقف إسرائيل إذا كانت مهتمة بصفقة.