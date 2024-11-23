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أسعار الطماطم والبطاطس والخضراوات بمنافذ وزارة التموين

السبت، 23 نوفمبر 2024 12:00 م
أسعار الطماطم والبطاطس والخضراوات بمنافذ وزارة التموين خضروات و فاكهة
كتب مدحت وهبة

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ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية


- الطماطم 10.5جنيه .
- البصل 15جنيها .
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ22 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ30 جنيها .
- بطاطا بـ10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 18 جنيها.
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 65 جنيها .
- الليمون بـ 20 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- الموز البلدي بـ 26 جنيها.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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