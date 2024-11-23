أسعار الطماطم والبطاطس والخضراوات بمنافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية



- الطماطم 10.5جنيه .

- البصل 15جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ22 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ30 جنيها .

- بطاطا بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

- الكوسة بـ 18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 65 جنيها .

- الليمون بـ 20 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ 26 جنيها.