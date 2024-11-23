أخبار مصر.. كشف أثرى جديد لصرح معبد بطلمى بمنطقة أتريبس بسوهاج

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اكتشاف أثرى جديد لصرح معبد بطلمى بمنطقة أتريبس بسوهاج.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "بورج برانديه" رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
مصر تؤكد التزامها بتنفيذ ركائز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، التزام مصر الثابت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل بشكل وثيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكافة الأطراف أصحاب المصلحة لتنفيذ ركائز سياسية الاتحاد الجديدة لإعادة الاعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات .
وزير الكهرباء يتفقد محطة تحويل الربط المصرى السعودى جهد 500 بمدينة بدر
تفقد صباح اليوم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى زيارة ميدانية محطة تحويل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر.
كشف أثرى جديد لصرح معبد بطلمى بمنطقة أتريبس بسوهاج.. صور
كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار وجامعة توبنجن الألمانية عن صرح كامل لمعبد بطلمي وذلك أثناء أعمال البعثة بالناحية الغربية لمعبد أتريبس الكبير بمحافظة سوهاج.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بالساحل الشمالى
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم السبت، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى.
2 يناير انتهاء الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات 4 يناير
حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024/2025، بالجامعات والمعاهد 2 يناير موعدا لانتهاء الدراسى بالفصل الدراسى الأول، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير المقبل، وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025.
غدًا.. تشغيل خدمة قطارات جديدة بين القاهرة ونجع حمادى والعكس
تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غدًا الأحد، خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة / نجع حمادى والعكس، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.
وزارة العمل: فتح التقديم على فرص عمل بالإمارات غدا بمرتبات تصل لـ4000 درهم
تبدأ وزارة العمل، غدا الأحد 24 نوفمبر 2024، فى تلقى طلبات التقديم على فرص عمل للمصريين بالإمارات، ولمدة 7 أيام، على أن يكون الخميس الموافق 28 من نفس الشهر هو أخر أيام التقديم، ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص يدويًا، بالإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم فى "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة"، من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًا من خلال الإدارة المختصة، لتحديد مواعيد الاختبارات.
25 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة خلال 24 ساعة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بسقوط 25 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كشف أثرى جديد لصرح معبد بطلمى بمنطقة أتريبس بسوهاج.. صور
كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار وجامعة توبنجن الألمانية عن صرح كامل لمعبد بطلمي وذلك أثناء أعمال البعثة بالناحية الغربية لمعبد أتريبس الكبير بمحافظة سوهاج.
تشييع جنازة والدة مي عز الدين من كنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون
تشيع الفنانة مي عز الدين اليوم السبت، جنازة والدتها من كنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، حيث يقام القداس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار على مناطق شمال البلاد الأحد والإثنين
كشفت خريطة التنبؤات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، الأيام المقبلة.
الزمالك يستدرج المصري على ستاد برج العرب في الجولة الثالثة بالدوري
مع دقات الثامنة مساءً، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ستاد برج العرب، لمتابعة المباراة المثيرة التي تجمع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مع ضيفه فريق المصري، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري Nile، حيث يبحث الفريق الأبيض عن رد الاعتبار ومواصلة الانتصارات، بينما يستهدف أبناء المدينة الباسلة مواصلة التفوق على الزمالك بعد الفوز في الموسم الماضي على أبناء ميت عقبة في مباراتي الذهاب والإياب بالدوري.
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