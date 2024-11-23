أخبار مصر.. غدا طقس بارد وفرص سقوط أمطار ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 22

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد الأحد 24 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

توجيهات رئاسية بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية والحد من الأعباء غير الضريبية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.

مصر تؤكد التزامها بتنفيذ ركائز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، التزام مصر الثابت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل بشكل وثيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكافة الأطراف أصحاب المصلحة لتنفيذ ركائز سياسية الاتحاد الجديدة لإعادة الاعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات . وزير الكهرباء يتفقد محطة تحويل الربط المصرى السعودى جهد 500 بمدينة بدر تفقد صباح اليوم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى زيارة ميدانية محطة تحويل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر. كشف أثرى جديد لصرح معبد بطلمى بمنطقة أتريبس بسوهاج.. صور كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار وجامعة توبنجن الألمانية عن صرح كامل لمعبد بطلمي وذلك أثناء أعمال البعثة بالناحية الغربية لمعبد أتريبس الكبير بمحافظة سوهاج. وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بالساحل الشمالى عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم السبت، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى. 2 يناير انتهاء الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات 4 يناير حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024/2025، بالجامعات والمعاهد 2 يناير موعدا لانتهاء الدراسى بالفصل الدراسى الأول، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير المقبل، وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025. غدًا.. تشغيل خدمة قطارات جديدة بين القاهرة ونجع حمادى والعكس تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غدًا الأحد، خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة / نجع حمادى والعكس، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة. تعليم الجيزة تعلن الجداول المعدلة لامتحانات نوفمبر 2024.. تنطلق 1 ديسمبر أعلن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر حتى يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024م. فى رحاب مكة.. الداخلية تواصل قرعة الحج وتقدم تيسيرات لضيوف الرحمن أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج قرعة الحج لعام 2024، بعدد من المديريات التى شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج لهذا العام. 7 ديسمبر الحكم على الفنان عمرو دياب بتهمة التعدى على الشاب سعد أسامة قررت محكمة جنح التجمع، حجز الحكم على الفنان عمرو دياب، في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة، لجلسة 7 ديسمبر. حيثيات تأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي. كشف أثرى جديد لصرح معبد بطلمى بمنطقة أتريبس بسوهاج.. صور كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار وجامعة توبنجن الألمانية عن صرح كامل لمعبد بطلمي وذلك أثناء أعمال البعثة بالناحية الغربية لمعبد أتريبس الكبير بمحافظة سوهاج. تحريات المباحث: لا شبهة جنائية في وفاة الملحن محمد رحيم انتهت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في وفاة الملحن محمد رحيم، حيث توصلت جهود أجهزة الأمن، بعد مناظرة الجثة، ومعاينة الشقة، إلى أنه لا توجد أي شبهة في وفاته. 5 شهداء و3 مصابين جراء غارات الاحتلال على بلدة رومين فى النبطية جنوب لبنان قالت وزارة الصحة اللبنانية: 5 شهداء و3 مصابين جراء غارات الاحتلال على بلدة رومين في النبطية جنوبي البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

الجيش السودانى يسترد مدينة سنجة من يد "الدعم السريع"

أعلن خالد الأعيسر، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلان، استعادة القوات المسلحة السودانية، لمدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من قبضة الدعم السريع، وبسط سيطرتها عليها، مؤكدا أن لحظة المحاسبة قادمة.

سعر الذهب في مصر يرتفع 20 جنيهًا وعيار 21 بـ 3780 الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر بحوالي 20 جنيهًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في البلاد 3780 جنيهًا بدون إضافة مصنعية في تعاملات اليوم، وفي السياق التالي تطورات سوق الذهب المصري والعالمي. عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها.

غدا طقس بارد وفرص سقوط أمطار ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 15

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد الأحد 24 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد