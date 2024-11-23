اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. التضامن: استمرار التقديم لحج الجمعيات حتى 28 نوفمبر

السبت، 23 نوفمبر 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التضامن: استمرار التقديم لحج الجمعيات حتى 28 نوفمبر بيت الله الحرام - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

وزيرا التضامن والشباب يشهدان احتفالية تجهيز 430 عروسا من الأسر الأولى بالرعاية

انطلاق أولى رحلات قطار الشباب ضمن برنامج أعرف بلدك.. تفاصيل

وزير التموين يعلن استمرار سوق اليوم الواحد بمدينة نصر أسبوعياً

مرصد الأزهر يقدم مبادرة بعنوان "اعرف أكثر" لأطفال المدارس

وزارة التضامن تعلن وصول حملة دعم الأسر الكافلة للأطفال فاقدى الرعاية فى أسيوط

الصحة العالمية تعقد الاجتماع الثانى للجنة الطوارئ بشأن ارتفاع حالات جدرى القرود

وزارة العمل فى 7 أيام.. جهود فى المحافظات للمشاركة بالمبادرة الرئاسية "بداية"

 







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