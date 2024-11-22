3 تهم قادت هدير عبد الرازق من السوشيال ميديا إلى المحكمة

كتب أحمد حسني

بعد أن حددت محكمة جنح الاقتصادية، جلسة 30 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية التهم التى قادت البلوجر لخلف القضبان.

-بث مقاطع فيديو خادشة.

-التحريض على الفسق والفجور.

-التحريض على الأفعال المخلة عبر وسائل التواصل.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذى بثته البلوجر هدير عبدالرازق يتضمن محتوى وهى ترتدى الملابس الداخلية بشكل مثير والتحريض على الفجور.