وزارة الصحة: ضح 123 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا بالوحدات والمراكز الصحية

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها فى تعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، موضحة أن التطعيمات المقدمة من يوليو حتى سبتمبر 2024 بلغت 9 ملايين جرعة تطعيمية روتينية، و2.5 مليون جرعة تطعيمية للسن المدرسي، و123 ألف جرعة تطعيمية بمصل الإنفلونزا الموسمي.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الوطنية الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، تمكنت من المرور على 50 ألف منشآة غذائية وإجراء الاختبار لـ120 ألف عينة أغذية، و72 ألف عينة مياه، و7.607 عينة لملوثات الهواء، و2.467 عينة للرصد البيئي لنهر النيل، و4.680 عينة من الصرف الصحي، وتدريب العاملين بـ 915 منشآة للتعامل مع آثار المتغيرات المناخية.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم سحب ومعالجة 10 آلاف طن من النفايات الطبية الخطرة، مشيرًا في هذا الصدد إلى تطوير مجمع نفايات أسيوط بتكلفة تبلغ 62 مليون جنيه.