ننشر أقوال عمرو دياب أمام النيابة: "الشاب اعتدى عليا وقرصنى"

كتب أحمد حسني

قبل ساعات من نظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، غدا السبت، أولى جلسات الشاب سعد أسامة بتهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب، ومحاكمة عمرو دياب بتهمة التعدي على الشاب، ينشر اليوم السابع أقوال عمرو دياب في تحقيقات النيابة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتعدي بالضرب بأن قمت بصفع المجني عليه سعد أسامة على وجهه دون إصاباه على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج : محصلش

س: ما الذي حدث إذا وما هي ظروف حدوث تلك الواقعة؟

ج :اللى حصل أنا قولته كله في التحقيق قبل كدة وأن الشخص اللي مسكني وشدني بقوة من جنبي وقرصني أثناء إحيائي لحفل الزفاف بفندق في التجمع الأول، ولما حسيت أنه بيعتدى عليا قمت بضربه بإيدي، وأنا مش عارف الضربة جاتله فين، إلا لما الفيديو نزل على مواقع التواصل الاجتماعي وشوفت الضربة جت علي وشه، ودا كان رد فعل طبيعي علشان مسكنى بقوة من جنبي وهو اللى استفزني بطريقته بعد ما أتصور معايا، هو اللي بدأ بالتعدى عليا الأول و السبب في إني أنهي فقرتي في حفل الزفاف عشان اتسبب ليا في إيذاء بدني، من إنه قام بإمساكي من جنبي بقوة و قرصني، وكمان إيذاء معنوي لأنه قام بالتشهير بيا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقمت بإبلاغ المحامي بتحرير محضر ضده ودا كل اللي حصل.

س : أمام من حدث ذلك ؟

ج : أمام المدعويين لحفل الزفاف .

س : وما هي علاقتك بسالف الذكر وهل من ثمة خلافات بينكم ؟

ج : أنا معرفوش ومفيش بينا علاقة.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد في التحقيقات أنه واثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.