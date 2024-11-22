مصدر حكومى إيطالى: إصابة 4 جنود إيطاليين فى قصف على قاعدة لـ"يونيفيل"

إيمان حنا

أعلن مصدر بالحكومة الإيطالية إصابة 4 جنود إيطاليين فى قصف على قاعدة لـ"اليونيفيل" فى جنوب لبنان، وفق ما نقل موقع "لبنان24"

وقد أعلنت قوة اليونيفيل، الثلاثاء الماضى، إصابة 4 من الجنود الغانيين العاملين معها في استهداف لها ولمنشآتها في 3 وقائع منفصلة في جنوب لبنان.

كما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية ، فى وقت سابق، بأن دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" تضم جنودا فرنسيين، تعرضت لإطلاق نار أمس الثلاثاء، لكن دون وقوع إصابات.

وقالت وزارة الخارجية -في بيان اليوم الأربعاء، "أُطلق النار على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان فيها خمسة عاملين فرنسيين في 19 نوفمبر، لكن لم يُسجل سقوط جرحى".

وأضافت الخارجية أن فرنسا تذكّر بضرورة إتاحة ممارسة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حريتها في التنقل من أجل تنفيذ ولايتها بصورة كاملة، وذلك بعدما واجهت عدة دوريات هذا النوع من الحوادث في الأسابيع الماضية.

كما شددت على ضرورة ضمان حماية جنود حفظ السلام وممتلكات الأمم المتحدة ومواقعها وسلامتهم وأمنهم، مشيدة بشجاعة العاملين في قوة اليونيفيل ومهنيتهم والتزامهم الثابت.