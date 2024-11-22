مسئول أممى: 2024 الأكثر دموية للعاملين فى مجال الإغاثة الإنسانية

جنيف (أ ش أ)

أعلن توم فليتشر، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، مقتل 281 عاملا فى مجال الإغاثة الإنسانية فى مختلف أنحاء العالم خلال العام الحالى، ما يجعل عام 2024 الأكثر دموية لعمال الإغاثة.

وقال فليتشر - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، إن عمال الإغاثة يتعرضون للقتل بمعدلات غير مسبوقة، وتقابل شجاعتهم وإنسانيتهم بالرصاص والقنابل"، واصفا هذا العنف بأنه غير معقول وله أثر مدمر على عمليات الإغاثة.

وشدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية على ضرورة أن تحمي الدول وأطراف الصراع عمال الإغاثة وأن تحترم القانون وتحاكم المسؤولين وتنهي هذه الحقبة من الإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن الحرب المدمرة في غزة أسهمت في ارتفاع عدد قتلى العاملين في المجال الإنساني، بعد أن لقي 333 عاملا إنسانيا مصرعهم هناك أغلبهم من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منذ أحداث السابع من أكتوبر.