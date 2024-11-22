مرصد الأزهر يقدم مبادرة بعنوان "اعرف أكثر" لأطفال المدارس

كتب: لؤى على

يقدم مرصد الأزهر الشريف مبادرة جديدة بعنوان "اعرف أكثر"، وهى مخصصة لتوصيل أفكار التوعية للجيل الجديد فى المدارس، وذلك من خلال ندوات ودورات ولقاءات.

ويهدف المرصد لتعريف الطلاب أهمية هويتهم الوطنية 🇪🇬 والدينية، وتعزيز القدرة على التصدى لأى أفكار متطرفة، موضحا أنه يهدف لبناء جيل واعي مثقف يقدر يواجه تحديات العصر.

وكان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الوضع الأمني في باكستان تابع ضمن قراءته الشهرية لأنشطة الجماعات المتطرفة في البلاد، وبناء على مؤشر العمليات الإرهابية لشهر أكتوبر 2024م، شُنت سلسلة من الهجمات بلغ عددها (46) هجومًا إرهابيًا، أسفرت عن مقتل (52) من أفراد الجيش والشرطة الباكستانية؛ بينما أُصيب (40) آخرون بجروح بالغة، ومن جانب المدنيين قتل ما يقرب من (45) شخصًا، وأصيب نحو (62) آخرين، كما تم اختطاف (26) آخرين.

ومقارنة بما رصد في شهر سبتمبر، لوحظ ارتفاع طفيف في عدد الهجمات الإرهابية خلال شهر أكتوبر 2024م، بلغت (43) عملية إرهابية نفذت خلال الشهر الماضي، بزيادة قدره 7.6 % في عدد الهجمات الإرهابية في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.