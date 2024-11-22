مدحت وهبة يستعرض أهمية أسواق اليوم الواحد فى توفير السلع ومحاربة الغلاء

كتب عمرو دويدار

أكد الكاتب الصحفي مدحت وهبة مدير تحرير "اليوم السابع " أن مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في إطلاق أسواق اليوم الواحد " بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تساهم بشكل كبير في توفير السلع الغذائية بكافة أنواعها ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ،كذلك الخضراوات والفاكهة حيث تعمل المبادرة على تقليل حلقات تداول المنتجات وبالتالي تنخفض تكاليف النقل وتطرح السلع من المنتج الى المستهلك مباشرة الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل دون مغالاة ،كما أن توفير السلع بكميات كبيرة يعمل على حدوث توازن في أسعار السلع بالأسواق .

وأشاد الكاتب الصحفي مدحت وهبة مدير تحرير اليوم السابع خلال مداخلة هاتفية مع قناة " إكسترا نيوز " بالخطوات الاستباقية والإجراءات التي اتخذها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على مدار الـ 3 أشهر الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من حيث تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وزيادة مخزون زيت الطعام لأول مرة لأكثر من 7 أشهر ،والقمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم يتجاوز 5 أشهر بعد نجاح وزارة التموين في زيادة عدد مناشئ استيراد القمح لـ22 منشأ ، والسكر التمويني لأكثر من 12 اشهر كذلك تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة على استيراد كميات كبيرة من رؤوس المواشي الحية لطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بٍأسعار مخفضة من 20 الى 25% ،كما أن التفكير خارج الصندوق من حيث إطلاق سوق اليوم الواحد ومشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأكثر من 50 سيارة محملة بالسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة يضمن حصول المواطنين على سلع بأسعار مخفضة.

وأشار الكاتب الصحفي مدحت وهبة إلى أن قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يوم الجمعة من كل أسبوع جاء استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على هذه المبادرة ،خاصة بعد نجاح التجربة في محافظتي الإسكندرية والقاهرة ، ويؤكد مدى حرص الوزارة على التجاوب والتفاعل مع المواطنين كما يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية كما أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة ممثلة في وزارة التموين من حيث تعزيز الرقابة على الأسواق من خلال تعاون الأجهزة الرقابية بالوزارة وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين يعمل على اتاحة السلع بجودة عالية وكذلك التصدي لأى مخالفات من شأنها الاضرار بحقوق المستهلك.