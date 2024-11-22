ضبط 379 قضية مخدرات و226 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (379) قضية مخدرات ، (226) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (85715) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2,5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو")، بحوزة ( 4 متهمين"لهم معلومات جنائية")، وضبط (4) قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (بندقية آلية – 3 فرد محلى - خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).