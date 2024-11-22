اليوم السابع
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ضبط 379 قضية مخدرات و226 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:04 م
ضبط 379 قضية مخدرات و226 قطعة سلاح خلال 24 ساعة مخدر
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (379) قضية مخدرات ، (226) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (85715) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2,5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو")، بحوزة ( 4 متهمين"لهم معلومات جنائية")، وضبط (4) قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (بندقية آلية – 3 فرد محلى - خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

 







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