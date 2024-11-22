ضبط لصوص الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب - محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الدقهلية – أسوان - بنى سويف) من ضبط تشكيل عصابى مكون من (8 عاطلين – لـ 4 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ..وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد ( 14 واقعة سرقة بذات الأسلوب )، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة بعض المهمات الخاصة بإحدى الجهات بدائرة مركز شرطة منية النصر والاستيلاء على المسروقات من داخلها ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وضبط (4 عاطلين) بدائرة قسم شرطة ثان أسوان ، لقيامهم بإستيقاف أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم والتعدى عليه بأسلحة بيضاء وإحداث إصاباته والاستيلاء منه على (هاتفه المحمول – مبلغ مالى) كرهاً عنه ولاذوا بالفرار وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها ، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (5 أشخاص ) بدائر مركز شرطة ببا ببنى سويف لقيامهم باستيقاف شخصين أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل خاصة بالشركة محل عملهما وتهديدهما بأسلحة نارية والتعدى عليهما بالضرب بالأيدى محدثين إصاباتهما والاستيلاء على (مبلغ مالى -2 هاتف محمول – مواد غذائية) قاموا بنقلها للسيارة الخاصة بهم كرهاً عنهما، تم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة فى الواقعة (فردخرطوش -2 طبنجة صوت – سلاح أبيض - صاعق كهربائى- سيارة "ربع نقل")والمسروقات "المواد الغذائية"، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المستولى عليه .