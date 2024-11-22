ضبط عصابة تنصب على المواطنين بقطع أثرية "مضروبة"

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتصدى للعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (9 عناصر إجرامية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بحيازتهم قطع أثرية ، وطلب مبالغ مالية منهم لإستكمال أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار ، واتخاذهم لفيلا مستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر كمقر لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على العديد من المضبوطات أبرزها (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – كمية من الأوراق الملونة بحجم الأوراق المالية – عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على مقاطع لقطع آثرية للبيع").

