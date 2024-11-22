اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط عصابة تغش الذهب بحوزتهم سبائك مقلدة فى الدقهلية

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:43 م
ضبط عصابة تغش الذهب بحوزتهم سبائك مقلدة فى الدقهلية ذهب - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم غش وتقليد السبائك الذهبية وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (مالك محل لبيع المصوغات الذهبية ونجله ، وعنصر إجرامى سبق إتهامه فى عدد من القضايا الجنائية أبرزها "سرقة ، إخفاء مسروقات ، تزوير ، حريق عمد ، مخدرات" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى غش وتقليد السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين المترددين على محل الأول بعيار مغاير لعيارها الأصلى من خلال صهرها وإعادة خلطها بمعدن الفضة بالورشة ملك الأخير.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم كمية من المضبوطات أبرزها (2 سبيكة ذهبية "مغشوشة" - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" – الأدوات والمعدات والخامات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







غش الذهب

تشكيل عصابى

سبائك الذهب

اخبار الحوادث




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة