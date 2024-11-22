زعيم كوريا الشمالية يحذر من "حرب نووية" ويتهم واشنطن بتأجيج التوتر

وكالات الأنباء

اتهم الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، الولايات المتحدة بمحاولة "الاستفزاز وتصعيد التوتر"، قائلاً إن شبه الجزيرة الكورية لم تواجه أبداً مثل هذه المخاطر من "حرب نووية"، كما هو الحال الآن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الجمعة.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن كيم أوضح في خطاب ألقاه خلال معرض عسكري، بعنوان "تطوير الدفاع الوطني - 2024"، في بيونج يانج، أنه حاول اتباع نهج التفاوض مع واشنطن، لكن النتائج أبرزت فقط سياستها "العدوانية والعدائية" ضد كوريا الشمالية.

وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي، دعا إلى تطوير وتحديث ترسانة الأسلحة، وتعهد بمواصلة تطوير القدرات الدفاعية لتعزيز الموقف الاستراتيجي للبلاد.

وتابع: "ذهبنا بالفعل إلى أبعد مدى في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وما كان مؤكداً من النتيجة هو ... السياسة الجائرة والعدائية التي لا تتغير تجاه كوريا الشمالية"، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".