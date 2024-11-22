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وندعم المحاكم الدولية ونطبق أوامرها..

رئيس وزراء أيرلندا: الشرطة ستعتقل نتنياهو إذا وصل أراضينا

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:24 م
رئيس وزراء أيرلندا: الشرطة ستعتقل نتنياهو إذا وصل أراضينا نتنياهو وجالانت
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس قال إن الشرطة الأيرلندية ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا، وندعم المحاكم الدولية ونطبق أوامرها.


وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة.


وأضافت المحكمة فى بيان  أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".


وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة فى القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.


وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب فى مصلحة الضحايا.







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