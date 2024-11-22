رئيس قبرص يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع مصر

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أكد رئيس جمهورية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، عمق العلاقات الاستراتيجية التاريخية التى تجمع بين بلاده ومصر.



جاء ذلك خلال تقديم السفير محمد زعزوع، سفير مصر فى نيقوسيا اليوم /الجمعة/ أوراق اعتماده الى الرئيس القبرصي.

وأعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، إجراء مقابلة ثنائية بين السفير المصرى والرئيس القبرصي، حيث قدم الرئيس القبرصى التهنئة للسفير المصرى على تولى مهام منصبه الجديد، مؤكداً حرص الجانب القبرصى على تقديم سبل الدعم للسفير المصرى الجديد لتطوير العلاقات الثنائية.



من جانبه، أكد السفير محمد زعزوع، اعتزامه بذل الجهود للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات كافة، وتكثيف الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية، وتنمية التبادلات الحكومية والشعبية بين مصر وقبرص، مسلطاً الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، كما استعرض التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى الفترة الاخيرة.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين بالنظر للقرب الجغرافي، ووجود تحديات إقليمية مشتركة، لاسيما فى خضم الأزمات التى تعانى منها منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق الثنائى فى كافة الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.