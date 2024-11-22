اليوم السابع
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خلاف على أولوية المرور ينتهى بمشاجرة فى مدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:15 ص
خلاف على أولوية المرور ينتهى بمشاجرة فى مدينة 6 أكتوبر إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين 5 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، لخلاف على أولوية المرور بواسطة توك توك، مما أسفر عن إصابتهم، خلال تبادل الاعتداء، وألقى رجال المباحث القبض على طرفى المشاجرة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين 5 أشخاص، بسبب خلاف على أولوية المرور بتوك توك، انتهت بإصابة المتشاجرين بجروح. ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.







مشاجرة بأكتوبر

مشاجرة على المرور

مدينة أكتوبر

امن الجيزة




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