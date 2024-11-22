اليوم السابع
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حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من السيارات بالزيتون

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:20 م
حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من السيارات بالزيتون أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الزيتون، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة حقيبة مواطن من داخل سيارته أثناء توقفها فى أحد الشوارع فى منطقة الزيتون، واعترف المتهم بتخصصه فى الحقائب ومتعلقات المواطنين من سيارتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزته حقيبة سفر بداخلها (بعض المتعلقات الشخصية – هاتف محمول ) من متحصلات واقعة سرقة وإعترف بإرتكابه عدد 3 وقائع سرقة من داخل السيارات ، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .

 

 







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