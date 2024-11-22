حبس عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بأسلوب التسلق

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الزيتون، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وعملات أجنبية من داخل شقة بأسلوب التسلق.

وتمكن رجال المباحث من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مبالغ مالية "عملة أجنبية"- كمية من المشغولات الذهبية) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون بأسلوب "التسلق" وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة - مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة") وأضافا بإرتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة متحصلات واقعة السرقة لدى عميليهما سيئا النية (مالك محل مشغولات فضية ، جزار- مقيمان بمحافظة الجيزة ) تم ضبطهما.