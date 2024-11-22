جرحى فى قصف مسيرات إسرائيلية مولدا كهربائيا بمستشفى كمال العدوان بقطاع غزة

محمد جمال

قال الناطق باسم الدفاع المدني فى قطاع غزة إن هناك قصف مدفعى يتعرض له محيط مستشفى كمال عدوان، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلى استهدف مولدا كهربائيا داخل المستشفى وأوقع أضرارا.

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تلقى قنابل على مولدات مستشفى كمال عدوان مما أوقع إصابات فى صفوف الطاقم الطبي.

وأكد أن الاحتلال يريد إنهاء المنظومة الطبية خصوصا مستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية لتفريغ شمال القطاع من سكانه.

بدوره، قال مدير مستشفى كمال عدوان بحسب وسائل إعلام فلسطينية "واجبنا الإنساني يلزمنا بالبقاء في شمال غزة ما دام هناك مرضى وجرحى".

وأشار إلى أن 80 ألفا لا يزالون يقيمون في منطقة مشروع بيت لاهيا وسط محاولات إسرائيلية لإجبارهم على النزوح.

يذكرأن، أكد الدفاع المدنى فى قطاع غزة ارتقاء 90 شهيدا فى القصف الإسرائيلى على القطاع منذ فجر الخميس.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.