تعليقا على مذكرة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.. الصين تدعو للحفاظ على موقف موضوعى

وكالات الأنباء

دعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية إلى الحفاظ على "موقف موضوعى وعادل"، بعدما أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري: "تأمل الصين بأن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل، وأن تمارس صلاحياتها وفقا للقانون"، حسب وكالة فرانس برس.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، أوامر اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.