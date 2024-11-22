ترسيخ الوعى الوطنى وتنظيم الأنشطة.. 10 أهداف للاتحادات الطلابية

كتب - محمد صبحى

تبدأ أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية فى الجامعات بأعمال الجولة الأولى يوم الأحد 24 نوفمبر الجارى، وينشر اليوم السابع قائمة بأبرز الأهداف المنشودة من تشكيل الاتحادات الطلابية، وتهدف إلى:

1- العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية.

2- تعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

3- العمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.

4- تمثيل الطلاب فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

5- توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين.

6- تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.

7 - تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.

8- تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات والإبداعات الطلابية دون تمييز بسبب فتوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب آخر.

9- تنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.

10- العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة، والعمل على توافير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.