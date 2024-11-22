اليوم السابع: الإصلاح الاقتصادى إنقاذ من الأزمات ومقاومة للصدمات الخارجية

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "الإصلاح الاقتصادى إنقاذ من الأزمات ومقاومة للصدمات الخارجية 4 أزمات عالمية نجح البرنامج فى التصدى لها.. الدولة نفذت آلاف المشروعات الزراعية والصناعية وإصلاحات ضريبية وجمركية غير مسبوقة.. وخبراء يؤكدون: ساهم فى تقوية وتعزيز مرونة الاقتصاد.

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