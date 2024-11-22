"القاهرة الإخبارية": 4 غارات للاحتلال استهدفت مناطق عدة بالضاحية الجنوبية لبيروت

كتب محمد شعلان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الاحتلال الإسرائيلي شن أربع غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية بلبنان، مشيرًا إلى أن الاحتلال شن ما يقرب من 12 غارة جوية على مختلف المناطق في الضاحية على مدار أمس الخميس.

وأضاف «سنجاب» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن هناك موجة جديدة من الغارات تضمنت أربع غارات جوية على مناطق متفرقة، منها حارة حريك، فضلا عن أنها تعد ضمن أبرز المناطق التي تتعرض للعدوان في الضاحية الجنوبية، ويليها منطقة الحدث التي تعرضت إلى القصف العنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة.

ولفت إلى أنه بالتزامن مع هذا العدوان على الضاحية الجنوبية فهناك اعتداءات متعددة على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني لاسيما في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، إذ أنه شهد سلسلة من عمليات القصف المدفعي العنيف التي نفذتها المدفعية الإسرائيلية تجاه بلدة الناقورة.



وأشار إلى أن بلدة الناقورة التي تقع في طرف القطاع الغربي للجنوب اللبناني تعد بلدة حدودية وساحلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حاول التسلل والدخول إليها في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.