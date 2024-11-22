الشرطة البريطانية: عثرنا على مادة محظورة وسط الأمتعة بمطار جاتويك

كتب محمد شعلان

أكدت الشرطة البريطانية عثورهم على مادة محظورة مشتبه بها وسط الأمتعة بمطار جاتويك، وتشكيل فريق متخصص في إبطال مفعول الذخائر المتفجرة تم إرساله إلى مطار جاتويك، كما تم فرض طوق أمني في المحطة الجنوبية لمطار جاتويك، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقامت الشرطة البريطانية بفرض طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن وتفحص جسما مشبوها قربها، وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة وستظل الحواجز قائمة في الوقت الحالي، والانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الامريكية نفذه ضباط عن يبعد، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن شرطة العاصمة لندن فجرت طردًا مشبوهًا عثر عليه بالقرب من السفارة الأمريكية في وسط العاصمة البريطانية في انفجار متحكم فيه تسبب في دوي قوي في المنطقة المزدحمة.

وأغلقت الشرطة المنطقة بعد أن اقتحم الضباط شارع ناين إلمز لين، ناين إلمز، وقاموا بتطويقها، قبل إحضار الشرطة المتخصصة للتحقيق والتعامل بأمان مع الطرد، وتم اصطحاب العديد من المدنيين من المبنى بعد أن أمضوا أكثر من ساعة ونصف محبوسين بالداخل بواسطة الأبواب الأوتوماتيكية، بينما بقي الموظفون في المبنى.