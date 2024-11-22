السيطرة على حريق بمخزن كلية العلوم فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

سيطر رجال إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، على حريق محدود، اليوم الجمعة، بمخزن كلية العلوم جامعة بورسعيد.

أعلن حى المناخ، فى بيان له، عن ورود بلاغ من الشبكة الوطنية للطوارئ، بنشوب حريق داخل كلية العلوم بشارع 23 ديسمبر بنطاق الحى، فتوجه محمد أحمد فواز، رئيس حى المناخ، إلى مكان البلاغ، وتبين أنه نشب الحريق فى مخزن الكلية بسبب ماس كهربائى، بدون وقوع أية خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

وأكد على أن إدارة الحماية المدنية نجحت فى السيطرة على الحريق وإخماده، ويتابع ميدانيا رئيس حى المناخ أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات عقب إخماد الحريق، موجها الإدارات المعنية بالمتابعة لتذليل أى عقبات.