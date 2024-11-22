السفير المصري لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية يقدم أوراق اعتماده

كتب أحمد جمعة

قدم السفير د. محمد عبد الستار البدري، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية أوراق اعتماده للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وذلك بعد مراسم الاستقبال الرسمية في القصر الرئاسي ببرلين صباح يوم 22 نوفمبر الجاري.

نقل السفير د. البدري تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الرئيس الألماني، و كذلك أعرب عن اعتزاز الرئيس بالعلاقات القوية التي تربط قيادتي الدولتين. كما أكد على تطلع القيادة المصرية لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والتي تمتد لأكثر من سبعين عاماً، والتي تشهد نمواً وتطوراً مستمرين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والثقافية، مؤكداً على تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير هذه الشراكة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الدولتين والشعبين الصديقين.

من جانبه، طلب الرئيس الألماني/ شتاينماير نقل تحياته لرئيس الجمهورية، وأعرب عن ترحيبه بالسفير المصري في برلين، متمنياً له النجاح في أداء مهام عمله، وأعرب عن تقدير بلاده لخصوصية العلاقات مع مصر بإعتبارها إحدى أهم دول المنطقة، مشيداً بالتطور الذي تشهده علاقات الدولتين في مختلف المجالات. كما أكد على تطلع بلاده لتعزيز هذه العلاقات المتشعبة، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.