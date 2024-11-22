التصريح بدفن عامل وزوجته لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بطما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة طما وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل وسيارة بخارية، نتج عن الحادث مصرع قائد الدراجة البخارية وزوجته، تم نقل الجثتين إلى مستشفى طما المركزى، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثتين.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفيان بالطريق الزراعي الغربي " بمركز طما تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوقوع مصادمة بين سيارة نقل قيادة المدعو عبد اللاه م ع ص 22 سنة سائق ومقيم قسم طهطا، ودراجة بخاريه " قيادة المدعو ممدوح س م 39 سنة عامل ومقيم دائرة المركز .

وقع الحادث نتيجة إصطدام المركبتين بالمواجهة نتج عن الحادث وفـاة قائد الدراجة البخارية ومرافقته "زوجته " المدعوة سارة ج ا ب 29 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى طما المركزي.

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفاة المدعو أحمد ج ا ب34 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة ، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بالدفن.