اليوم السابع
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الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط 1.7 مليون قطعة بحوزة عامل

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:00 ص
اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط 1.7 مليون قطعة بحوزة عامل متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل له معلومات جنائية وبحوزته 1.750 مليون قطعة ألعاب نارية، وكميات من المواد الخام والمعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

ووضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون.

فيما فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

 







العاب ناريه

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