اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

استشهاد 3 مسعفين وإصابة 3 آخرين فى غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلى جنوبى لبنان

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:31 م
استشهاد 3 مسعفين وإصابة 3 آخرين فى غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلى جنوبى لبنان حرب لبنان
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في غارة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وذكرت الصحة اللبنانية، في بيان، أن الكيان الإسرائيلي استهدف للمرة الثانية على التوالي اليوم المسعفين والمنشآت الصحية في جنوب لبنان.

وأضافت الصحة أن الكيان الإسرائيلي استهدف فريقا تابعا لجمعية الهيئة الصحية في القطراني بقضاء جزين جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسعفين وإصابة ثلاثة آخرين.

وكان مسعفان قتلا، اليوم الجمعة،  نتيجة استهداف غارة للكيان الإسرائيلي سيارة تابعة لجمعية الهيئة الصحية، عند مفرق دير قانون رأس العين جنوبي لبنان.

يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.







حرب لبنان

لبنان

العدوان على لبنان

اليوم السابع بلس

جرائم إسرائيل

جرائم الاحتلال




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة