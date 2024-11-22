استشهاد 3 مسعفين وإصابة 3 آخرين فى غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلى جنوبى لبنان

إيمان حنا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في غارة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وذكرت الصحة اللبنانية، في بيان، أن الكيان الإسرائيلي استهدف للمرة الثانية على التوالي اليوم المسعفين والمنشآت الصحية في جنوب لبنان.

وأضافت الصحة أن الكيان الإسرائيلي استهدف فريقا تابعا لجمعية الهيئة الصحية في القطراني بقضاء جزين جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسعفين وإصابة ثلاثة آخرين.

وكان مسعفان قتلا، اليوم الجمعة، نتيجة استهداف غارة للكيان الإسرائيلي سيارة تابعة لجمعية الهيئة الصحية، عند مفرق دير قانون رأس العين جنوبي لبنان.

يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.