اتحاد عمال السودان: شكرا لمصر والرئيس السيسى

كتبت آية دعبس

عقدت قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل جلسة مباحثات مشتركة مع وفد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة المهندس يوسف عبد الكريم، تناولت أوجه التعاون والتنسيق في المجالات التنموية والمساهمة في خدمة العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبى وادى النيل.

أكد عبد المنعم الجمل على أهمية التواصل المستمر بين الاتحادين والاتفاق على إقرار خطة مشتركة تساهم في تحسين الأداء النقابى والعمالى ورفع كفاءة القوى العاملة لخدمة البلدين، مشيرا إلى عمق التعاون والتنسيق بين الاتحادين في المحافل العربية والأفريقية والدولية وقال نحن نتطلع إلى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب السودانى ونرحب بالجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق هذه الأهداف المرجوه.

من جانبه، أعرب المهندس يوسف عبد الكريم والوفد المرافق له عن شكرهم وارتياحهم الشديدين عما يلاقيه ملايين السودانيين من رعاية وتوفير الحياة الكريمة وسط أشقائهم في مصر، قائلا: شكرا لمصر والرئيس السيسى على ما قدموه من دعم.

شدد رئيس الاتحاد السودانى على وحدة العمل النقابى بوادى النيل والتنسيق الكامل بين الاتحادين، وقال: نتطلع إلى إقرار خطة قادمة في مجالات التدريب والتثقيف لعمال البلدين وضرورة التنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين في إقامة مشروعات التنمية المذمع إقامتها برعاية كريمة من حكومتى البلدين.

شارك في المباحثات من القيادات العمالية المصرية كل من: نائبى رئيس الاتحاد العام هشام المهيرى ومجدى البدوى، وعيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام، وأشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد، ومحمد حنفى سكرتير الشباب بالاتحاد، وعايدة محى الدين، سكرتير المرأة العاملة والطفل.

وحضر من الجانب السودانى كل من: فضل الله عبد الحفيظ، نائب رئيس اتحاد عمال السودان، محمد المصباح نائب الأمين العام، أسماء عبد السلام، أمانة المرأة، ماجده محجوب أمانة المرأة، وعلى عثمان عمر وعطا المنان صالح وغاندى توفيق وابازيد عبد الصادق أعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال السودان.