اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إعلام عبرى: انتحار 6 جنود إسرائيليين قاتلوا لفترة طويلة فى غزة ولبنان

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:29 م
إعلام عبرى: انتحار 6 جنود إسرائيليين قاتلوا لفترة طويلة فى غزة ولبنان جنود جيش الاحتلال
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم عن انتحار 6 جنود إسرائيليين على الأقل من الذين قاتلوا لفترة طويلة فى غزة ولبنان خلال الأشهر الأخيرة.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية ارتفاع عدد الجنود الذين يطلبون العلاج النفسي في الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن الآثار النفسية الحقيقية على الجنود ستظهر حينما تنتهي الحرب.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يرفض حاليا الكشف عن العدد الكامل للجنود الذين انتحروا خلال الحرب.
 
يذكرأن، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن مزيدا من حالات الانتحار ومضاعفات ما بعد الصدمة جرى تسجيلها في صفوف الجنود العائدين من القتال فى غزة.
 
ونقلت الصحيفة روايات تصف هول ما عايشه الجنود الإسرائيليون في غزة، وذكرت أن الناجين من الموت متخوفون من استدعائهم مرة أخرى للقتال مع توسع الحرب إلى لبنان.






الاحتلال الإسرائيلى

غزة

حرب غزة

لبنان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة