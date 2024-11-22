إسبانيا تفرض غرامة تصل لـ179 مليون يورو على 5 شركات طيران بسبب ممارسات تعسفية

مدريد (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة، أنها فرضت غرامة قدرها 179 مليون يورو على شركات الطيران منخفضة التكلفة رايان إير وفيولينج وإيزى جيت وفولوتيا والنرويجية، حيث إن الشركات الخمسة متهمة بالقيام بممارسات تعسفية، وخاصة فيما يتعلق بفرض رسوم على الأمتعة اليدوية للركاب.

وأورد موقع "زون بورس" الإخبارى الفرنسى، أنه فى 31 مايو، أعلنت جمعية المستهلكين "فاكوا"، التي كانت قد أشارت إلى أنها تقدمت بشكوى ضد هذه الممارسات التي اعتبرتها تعسفية، عن فرض غرامة تزيد على 150 مليون يورو على أربع شركات طيران.

وقالت الجمعية - في بيان - إن وزارة شؤون المستهلك الإسبانية، رفضت الطعون المقدمة من شركات الطيران هذه، وفرضت عقوبات على الشركات الخمس بمبلغ يقترب من "179 مليون يورو".

وفرضت على شركة رايان إير الغرامة الأعلى، بما يصل الى 107.7 مليون يورو، حسبما اوضحت الوزارة في بيانها، وتليها شركة فيولينج (39.3 مليون يورو)، ثم إيزى جيت (29.1 مليون)، والنرويجية (1.6 مليون)، وفولوتيا (1.2 مليون).

ووفقا للبيان، تمت معاقبة هذه الشركات الخمس بسبب فرض رسوم على الأمتعة اليدوية للركاب، ولكن أيضًا على اختيار المقعد عندما يرافق المسافر أشخاص من ذوي الإعاقة أو أطفال.

وتعاقب الشركات أيضًا على حظرها الدفع نقدًا لشراء التذاكر، وفرض رسوم غير متناسبة وتعسفية لطباعة بطاقات الصعود الى الطائرة في المطارات.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل - أيضًا - حظرًا صريحًا للاستمرار في الممارسات التي تم فرض عقوبات عليها.

